Domenica 26 Agosto 2018, 21:07

Da vecchia gloria nazionale del pugilato ad eroe antidirottamento: ad applaudire Tarik Sahibeddine, stavolta, non attorno al ring ma dalle loro poltrone d'aereo - volo Lufthansa di venerdì scorso da Monaco di Baviera a Parigi - sono stati stavolta i 200 passeggeri che ha condotto in salvo dopo aver neutralizzato uno squilibrato che voleva entrare nella cabina di pilotaggio. A raccontare la storia per primo non è stato il modesto Tariq, di origini maghrebine, ma un giornalista free lance, Arnaud Romera. La notte fra giovedì e venerdì scorso, l'ex boxeur (due volte campione di Francia dei pesi welter e vicecampione di Francia dei superpiuma) è riuscito a immobilizzare un passeggero in preda a forte agitazione che tentava di raggiungere i piloti per costringerli a tornare indietro.Alla polizia aeroportuale di Charles de Gaulle, principale scalo di Parigi, equipaggio e passeggeri hanno raccontato i fatti e lo squilibrato è stato subito arrestato. Successivamente, è stato l'ex pugile a confermare quanto avvenuto: si trovava seduto accanto alla moglie quando ha udito un passeggero offendere le hostess. «L'uomo provocava l'equipaggio - ha spiegato Sahibeddine - voleva assolutamente un altro bicchiere di alcol. Il capo steward ha alzato la voce ma il passeggero ha rifiutato di tornare al suo posto». Di colpo, la situazione è degenerata: «molto aggressivo - continua l'ex boxeur - l'individuo ha inseguito lo steward dirigendosi verso la cabina dei piloti, insultandolo». Aveva «un atteggiamento imprevedibile, come un pazzo», chiedeva di tornare a Monaco dove aveva «degli amici». Quando Sahibeddine lo ha visto dirigersi verso la cabina, si è alzato anche lui: «non ci ho pensato su - ha detto - l'ho placcato e l'ho cinturato. Poi lo abbiamo immobilizzato». Aiutato dal personale, Tariq Sahibeddine ha trascinato lo squilibrato per le braccia, al suolo, bloccandolo poi con la cintura su un sedile: «tutti erano sollevati - ha detto - molti pensavano fosse un terrorista. Mi hanno fatto un lungo applauso, sono venuti a dirmi grazie». «Tarik Sahibeddine. che eroe! - ha twittato all'arrivo il giornalista Romera, reduce dall'avventura - Sul volo di ritorno da Monaco, l'ex boxeur ha neutralizzato uno squilibrato che cercava di entrare nella cabina di pilotaggio per dirottare l'aereo. Ovazione dei passeggeri, ringraziamenti dell'equipaggio, omaggio della polizia»