Lunedì 12 Marzo 2018, 12:01 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2018 12:01

La premier britannica Theresa May presiede oggi il Consiglio di sicurezza nazionale per discutere del caso Skripal. May e i ministri chiave del suo governo saranno aggiornati sulle informazioni raccolte dagli inquirenti, dall'intelligence e dai militari sull'attacco con gas nervino di Salisbury contro Sergei Skripal e la figlia Yulia.Entrambe le vittime rimangono «in condizioni critiche ma stabili» e l'agente che si è recato per primo nella loro abitazione «grave». Il presidente della Commissione esteri della Camera dei comuni Tom Tugendhal ha affermato, in una intervista alla Bbc, che l'avvelenamento «è molto probabilmente un attacco sponsorizzato a livello di stato». «Ci aspettiamo a breve un annuncio della premier e francamente sarei sorpreso se non puntasse il dito al Cremlino», ha sottolineato. Nel frattempo sono state rinvenute tracce della sostanza tossica al ristorante e al pub in cui gli Skripal si erano fermati il 4 prima di sentirsi male.