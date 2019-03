F35, nuovo strappo nel governo: «Il dossier da Conte, Salvini rispetti i ruoli»

Venerdì 15 Marzo 2019, 18:27 - Ultimo aggiornamento: 15-03-2019 18:49

Si infiamma il caso F35. «Il dossier è in mano al presidentee si affronterà con la massima responsabilità». Così fonti dellaall'agenzia Ansa replicano al vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini che è tornato a Napoli a dire la sua sugli F35. «Preferiamo non commentare - aggiungono dalla Difesa - ma chiediamo rispetto dei ruoli e meno confusione».Sostenere che «francesi e tedeschi possono accelerare sul programma» come ha fatto il ministro dell'Interno, sostengono al ministero di Elisabetta Trenta, «è fuorviante, visto che finora né francesi né tedeschi hanno comprato un solo F35». I primi, sottolineano, «hanno la loro industrie e Berlino di recente, secondo notizie di stampa, per sostituire i suoi tornado sembrerebbe persino aver scelto di escludere dalla rosa dei finalisti i velivoli F-35».