Esercito americano perde F-35 da 80 milioni di dollari, l'appello ai cittadini: «Aiutateci a trovarlo»

L'esercito degli Stati Uniti ha lanciato un insolito appello alla popolazione del Carolina del Sud. «Aiutateci a localizzare un costoso aereo stealth scomparso domenica». Il pilota di un caccia F-35 è stato costretto all'espulsione dall'aereo domenica pomeriggio, in quello che le autorità hanno descritto come un "incidente".

Sebbene il pilota sia sopravvissuto, è stato impossibile localizzare l'aereo.

We’re working with @MCASBeaufortSC to locate an F-35 that was involved in a mishap this afternoon. The pilot ejected safely. If you have any information that may help our recovery teams locate the F-35, please call the Base Defense Operations Center at 843-963-3600.

— Joint Base Charleston (@TeamCharleston) September 17, 2023