Urto tra F35 e aereo-cisterna: il caccia esplode, il tanker atterra senza carrello e con due motori in avaria

Collisione dagli effetti devastanti tra un caccia F35B e un aereo cisterna KC-130J della Marina militare americana sul cielo fra la California e l'Arizona: il jet è precipitato esplodendo al contatto con il suolo, mentre il tanker Super Hercules è riuscito ad atterrare in un campo di carote pur avendo due motori in avaria e senza poter usare il carrello. Il Destino ha voluto che nessuno ci lasciasse le penne: il pilota del caccia si è eiettato con il seggiolino Martin Baker toccando terra incolume mentre l'equipaggio del mastodontico quadrimotore ha pregato mentre strisciava sul terreno con la "pancia" del velivolo che aveva intanto scaricato in aria il carburante ancora nei serbatoi capaci di contenere 30 tonnellate di Jp4. A ogni modo, solo per la perdita del caccia di quinta generazione (Joint Strike Fighter jet) la Marina lamenta adesso una perdita di 100 milioni di dollari, poi ci sono i danni ingenti riportati dall'aereo-cisterna.



L'incidente, che per fortuna ha pochi o punto precedenti, è avvenuto sotto gli occhi di parecchie persone, a cominciare dai passeggeri di aerei civili che stavano sorvolando zone del cielo limitrofe a quelle riservate all'addestramento dei velivoli della Marina: il Lockheed Martin F-35 Lightning II, versione a decollo corto o verticale del caccia in linea anche per l'Aeronautica militare italiana, doveva rifornirsi in volo agganciando al tubo-sonda che esce dalla sua fusoliera la sonda, in questo caso flessibile e con aggancio magnetico, che viene rilasciata dal KC-130J. Una manovra standard per tutti i piloti di questi velivoli.

Non è stato reso noto che cosa abbia causato la collisione, ma sta di fatto che il caccia ha poi iniziato a precipitare lasciando tuttavia il tempo al pilota di lanciare il mayday e di azionare il seggiolino eiettabile Mk-16. All'impatto con il suolo del deserto l'F35B è esploso innescando una spaventosa vampata ripresa con il cellulare da alcuni passanti a distanza di sicurezza: forse lo stesso pilota ha cercato di indirizzare la caduta del jet in una zona sicura, una manovra che non è detto riesca perché l'effetto dell'espulsione del seggiolino è assai poderoso e può cambiare la traiettoria dell'aereo ormai senza controllo. Per tradizione a chi si lancia, che sopravviva o no, l'azienda inglese Martin Baker (con fornitori anche a Latina) dal 1949 manda una cravatta e una spilla per sancire l'iscrizione del pilota all'Ejection Tie Club: un circolo assai esclusivo e ristretto del quale si tende tuttavia a non volere fare parte.

Nel frattempo i piloti dell'aereo-cisterna, una volta lanciato ugualmente il mayday, hanno iniziato a svuotare in serbatoi per ridurre i rischi di esplosione all'atteraggio che è poi avvenuto in un campo nei pressi della pista di un aeroporto nella zona fra Salton Sea e la base di Yuma, nel sud estremo della California: la manovra è riuscita nonostante non sia stato usato il carrello e due dei quattro motori turboleica fossero in avaria, come detto degli stessi piloti ai controllori di volo. Un'altra ipotesi è che il carrello del tanker sia stato estratto ma che si sia poi frantumato nell'impatto con il terreno non adatto a sostenere il peso dell'aereo che sfiora le 80 tonnellate.

Impressionante, per i non addetti ai lavori, la calma nella voce dei piloti del Super Hercules mentre dialogano con le le autorità a terra: voci che si possono pure ascoltare grazie alla diffusione di un file audio della durata di oltre quattro minuti.

E' infine vero che per queste missioni di addestramento vengono scelte zone disabitate, ma allo stesso va registrato che il bilancio di questa collisione avrebbe potuto essere assai più pesante in fatto di vite di militari e di civili e di danni.

Press Release: MARINE CORPS AIR STATION YUMA, Ariz. (Sep. 29, 2020) — At approximately 1600 it was reported that an... Pubblicato da MCAS Yuma su Martedì 29 settembre 2020

Ultimo aggiornamento: 5 Ottobre, 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA