Fa sesso con il cane mentre il compagno la riprende in video: arrestata una coppia

Ha fatto sesso con il suo cane, mentre il suo compagno la riprendeva. Per questo motivo, una donna di 36 anni e un uomo di 39 sono stati arrestati dalla polizia.

La sconvolgente scoperta della polizia, in Florida, è arrivata dopo lunghe indagini. Christina Calello, 36 anni, è stata arrestata insieme all'ex compagno, il 39enne Geoffrey Springer. La donna, residente a Safety Harbor ma originaria del New Jersey, secondo l'accusa avrebbe «volontariamente fatto sesso con il cane in più occasioni, nel corso di circa otto anni». Lo rende noto il Dipartimento dello sceriffo della Contea di Pinellas e lo riporta anche il New York Post.

La polizia ha arrestato la donna per gli atti sessuali con il cane, mentre l'ex compagno è accusato di aver registrato alcuni filmati, salvandoli su un disco rigido. La polizia non ha reso noto la natura degli atti sessuali, ma ha assicurato che il cane, sottoposto a controlli veterinari, non mostrava ferite o altre lesioni. Christina Calello, dopo l'arresto, è stata rilasciata su cauzione, pari a 5000 dollari. Su di lei pende anche l'accusa di violenza domestica, in seguito ad un arresto avvenuto lo scorso maggio. Rilasciato anche l'ex compagno.