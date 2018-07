Fabio, giovane promessa del calcio, morto a 17 anni in vacanza a Malta

Auto nel canale: muore Marica, 19enne promessa della pallamano laziale. Dolore e rabbia su Facebook

Dolor, rabia, tristeza, impotencia. Falleció Fabio Soto, jugador juvenil del @CoruxoFC1, con 17 años. Estando de vacaciones en Malta, se precipitó por un barranco y cayó al mar. Descanse en Paz. Siempre en nuestros corazones. Noticia Ampliada >> https://t.co/G7BfUP6Ylt pic.twitter.com/HJodvVoQ3k — CoruxoFC1 (@CoruxoFC1) 4 luglio 2018

Giovedì 5 Luglio 2018

Un'intera comunità si sta stringendo in queste ore intorno alla famiglia di un ragazzo che sognava di diventare calciatore professionista e la cui vita è stata stroncata tragicamente, ad appena, durante una. Il giovane, proveniente dalla Galizia e militante nelle giovanili del(club di Segunda Division B, la terza serie professionistica spagnola), è stato infatti trovatodopo essere precipitato in mare da un burrone in località Delimara.A dare la notizia della tragica morte di Fabio è stato lo stesso club in cui il ragazzo giocava: «È morto mentre si trovava in vacanza con alcuni amici,e finendo direttamente. L'incidente è avvenuto alle 19.20 di martedì, ma le ricerche si sono interrotte con la notte e sono state riprese solo al mattino seguente, quando è stato ritrovato il corpo». La notizia è stata confermata anche da alcuni media nazionali spagnoli, come 20minutos.es Ilha fornito poi altri dettagli sulla triste morte di un ragazzo così giovane: «Il corpo è stato ritrovato intorno alle 8, individuato e recuperato dai sommozzatori. Le autorità maltesi ora stanno conducendo alcune indagini». Il club ha poi dedicato un pensiero al suo giovane atleta: «Riposa in pace, resterai sempre nel cuore di tutti quelli che ti hanno conosciuto».