Facebook sotto attacco: disconnessi 90 milioni di account

Facebook. Il social network ha segnalato una violazione della sicurezza che ha colpito circa 50 milioni di utenti questa settimana; il gigante dei social media sta prendendo provvedimenti per rafforzare la sicurezza ma ha ammesso che non sa chi ci fosse dietro l'attacco. La violazione ha consentito agli aggressori di sfruttare una vulnerabilità nei token di accesso che consentono agli utenti di accedere e potenzialmente prendere in carico gli account. In tutto, circa novanta milioni di utenti hanno avuto i loro token di accesso ripristinati e dovranno riconnettersi.



Venerdì 28 Settembre 2018

La vulnerabilità è stata annidata nella funzione «Visualizza come», che consente agli utenti di visualizzare il proprio profilo come un'altra persona. Facebook ha dichiarato di aver disattivato temporaneamente questa funzione. «Dal momento che abbiamo appena iniziato le nostre indagini, non è ancora stato determinato se questi account sono stati utilizzati in modo improprio o se sono state visualizzate informazioni. Inoltre, non sappiamo chi c'è dietro questi attacchi o dove sono basati», ha ammesso Facebook.