Facebook, allarme gas Sarin: evacuato il quartier generale

Martedì 2 Luglio 2019, 00:42 - Ultimo aggiornamento: 02-07-2019 17:12

Allarme negli Usa. Quattro edifici del quartier generale di Facebook sono stati evacuati dopo che un pacco recapitato alla società è risultato positivo ai test per il sarin , un gas con possibili effetti letali. Sotto osservazione due persone che sono entrate in contatto con il pacco ma che per ora non hanno mostrato i sintomi legati all'esposizione a questo tipo di sostanza. Indagini sono in corso da parte dell'Fbi.Secondo quanto riferito, la sostanza è stata rinvenuta in un pacco postale nella sede di Menlo Park, in California, alle 11 ora locale di ieri, le 20 in Italia. Un primo test ha confermato la presenza dell'agente, ma altri esami sono necessari per avere la certezza assoluta.