Scatta la prima class action contro Facebook e Cambridge Analytica negli Stati Uniti. L'azione legale è stata avanzata presso la corte distrettuale di San Josè, in California, e potrebbe aprire la strada a molte altre cause collettive per la richiesta dei danni provocati dalla mancata protezione dei dati personali. Dati raccolti senza alcuna autorizzazione - spiegano i promotori dell'azione legale - e che sono stati utilizzati per avvantaggiare la campagna di Donald Trump.

Mercoledì 21 Marzo 2018, 15:41 - Ultimo aggiornamento: 21-03-2018 17:25

