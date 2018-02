«Sei in diretta su Facebook», e l'uomo gli spara e lo uccide

Martedì 27 Febbraio 2018, 17:22 - Ultimo aggiornamento: 27-02-2018 18:10

Prentis Robinson, di 55 anni, era appena uscito dalla stazione della polizia di Wingate, nel North Carolina, dove si era recato per denunciare un cellulare rubato e si stava filmando con un bastone per selfie per trasmettere un video su Facebook Live, quando un uomo gli si è avvicinato e gli ha sparato quattro colpi uccidendolo.Ad un certo punto un uomo gli si avvicina e gli punta una pistola pronunciando alcune parole. «Sei in diretta», gli dice Robinson prima che vengano sparati quattro colpi. L'omicida, identificato dalla polizia come Douglas Colson, è stato arrestato dopo essersi consegnato alle autorità questa mattina, come riporta la stampa anglosassone. Nel frattempo un portavoce di Facebook ha detto alla CBS News che la società ha rimosso il video originale. «Poiché non possiamo sapere se la vittima avrebbe voluto che questo orribile atto fosse trasmesso in diretta sui social media, abbiamo rimosso il video originale», ha detto il portavoce.