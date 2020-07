Fahim Saleh assassinato e smembrato con una sega elettrica: arrestato l'assistente personale

Il principale sospettato per il cruento omicidio di Fahim Saleh, il 33enne guru delle startup, è lui. Si chiama Tyrese Devon Haspil, ha 21 anni, ed era l'assistente personale della vittima. Secondo gli investigatori, la ragione per cui il ragazzo si sarebbe spinto qualche giorno fa ad assassinare l'imprenditore smembrandone il corpo e mettendolo in delle buste di plastica, è legato a ragioni economiche.

LEGGI ANCHE Fahim Saleh, il fondatore delle startup Gokada ucciso da un killer: il corpo smembrato con una sega elettrica

Il presunto assassino avrebbe, infatti, rubato decine di migliaia di dollari a Saleh. Lui lo avrebbe scoperto, ma non avrebbe sporto nessuna denuncia. Bensì avrebbe concesso al 21enne di ripagare a rate il denaro rubato. Ecco il movente che gli investigatori cercavano quando martedì pomeriggio sono entrati nel lussuoso appartamento di Saleh, nel centro di Manhattan, trovandosi di fronte una scena da film horror: il corpo smembrato dello startupper al fianco del quale c'era una sega elettrica ancora attaccata alla corrente.

È durata solo pochi giorni la ricerca di un sospettato, che in breve tempo ha portato all'arresto del 21enne, grazie anche al confronto con le immagini delle telecamere di sicurezza. I video recuperati dagli investigatori mostrano una persona mascherata e vestita di nero seguire Saleh fino all'ingresso del suo appartamento dove è iniziata una colluttazione che ha visto lo startupper avere la peggio.



Ultimo aggiornamento: 17:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA