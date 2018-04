CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 27 Aprile 2018, 11:15 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2018 11:15

BRUXELLES Detto e fatto: le fake news, le notizie false, avranno vita breve perché saranno punite. Almeno in Europa. La commissaria europea per la Giustizia Vera Jourova lo aveva annunciato due giorni fa: «L'Europa farà qualcosa di forte per tutelare l'informazione di qualità». E così è stato. A cominciare dalla vicenda dei vaccini la cui messa in discussione è stata alterata proprio dalle notizie senza il minimo peso scientifico comparse incontrollate sul web. E se, sempre due giorni fa, il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani aveva formalizzato con fermezza la tassazione per i giganti del web, ieri il commissario Ue alla sicurezza Julian King non ha usato mezzi termini: «La manipolazione della pubblica opinione attraverso le fake news è una minaccia reale alla stabilità e alla coesione delle nostre società europee».La sostanza? Regole più stringenti (si tratta perlopiù di codici di buone pratiche, senza valore giuridico vincolante) per i principali social, da Facebook a Twitter, e aiuti ai media tradizionali per sostenere l'informazione di qualità sono alcune delle linee guida presentate dal commissario, che ha anche annunciato la creazione di una vera e propria piattaforma europea che riunirà «fact checkers» ufficialmente riconosciuti. Ma si pensa anche di adottare una vera propria legislazione per combattere le notizie fasulle. Da Bruxelles arriva anche l'idea di lanciare un forum di alto livello per riunire piattaforme, industria della pubblicità, media e società civile per coordinare gli sforzi nella lotta alle bufale. Entro luglio il forum licenzierà il Codice sulle pratiche, che Facebook e gli altri social dovranno seguire: l'obiettivo è di avere entro ottobre una valutazione misurabile del loro impatto.Il richiamo a una maggiore attenzione ai contenuti del web e dei social parte da lontano, dallo scandalo dei dati presi da Facebook e usati da Cambridge Analitica che ha messo in mostra proprio la grande capacità di controllo da parte dell'Ue rispetto alla privacy. Alla scoperta è seguita l'istituzione del parental control su Facebook e l'innalzamento a sedici anni della soglia di accesso a Whatsapp, mentre manca ancora Instagram ora molto usato dagli utenti giovanissimi. Tra i suggerimenti, le piattaforme social dovranno «monitorare meglio il fenomeno del click baiting, ridurre le opzioni di targeting mirato per il marketing politico, assicurare trasparenza dei contenuti politici sponsorizzati, aumentare gli sforzi per chiudere i profili falsi e dei troll e identificare i bots che diffondono disinformazione». Di contro, dovrà essere facilitata, per gli utenti, la riconoscibilità delle fonti affidabili e dei contenuti di qualità e si dovrà pensare anche a strumenti accessibili e immediati per la segnalazione di notizie false.