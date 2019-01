Martedì 15 Gennaio 2019, 15:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una famiglia britannica, di ritorno dalle vacanze in Spagna, è stata costretta a viaggiare seduta per terra sul volo della compagnia aerea TUI, Minorca (Spagna) Birmingham (Regno Unito), poiché al posto dei loro sedili hanno trovato uno spazio vuoto.Il fatto è avvenuto lo scorso giugno, ma solo recentemente è finito sotto inchiesta.Paula Taylor ha denunciato di essere stata costretta a sedersi sul pavimento dell'aereo con suo marito per circa due ore, mentre sua figlia è stata ospitata nell'ultimo sedile non occupato dell'aereo dopo aver scoperto che i posti che aveva pagato non esistevano.«Ci siamo guardati in faccia come per dire: Dove sono finiti i nostri posti?», ha raccontato Taylor alla BBC.L'autorità per l'aviazione civile britannica, che non consente ai passeggeri senza posti a sedere di viaggiare, ha aperto un'indagine per appurare possibili violazioni delle norme e ha contattato la compagnia aerea per acquisire delle spiegazioni sulla spiacevole circostanza. Da parte sua, l'azienda ha offerto un rimborso completo dei biglietti e ha fatto sapere che avrebbe contattato le persone interessate per esprimere le sue scuse.