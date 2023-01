Famiglia di 10 persone sterminata per una disputa su un terreno

Una famiglia di dieci persone è stata sterminata a Brasilia, in Brasile, per una disputa su un terreno. Quattro uomini sono già stati identificati come gli autori della strage.

Le vittime hanno tra i sei e i 54 anni e tutti i corpi sono già stati localizzati.

Secondo quanto riporta Globo, la parrucchiera Elizamar da Silva, 39 anni, è scomparsa il 12 gennaio con i suoi tre figli minori. Il giorno dopo, l'auto della donna è stata trovata con quattro corpi bruciati all'interno.

La famiglia ha poi denunciato la scomparsa dei suoceri e di una cognata della parrucchiera. L'auto di un altro componente della famiglia è stata trovata carbonizzata, con due cadaveri all'interno. Le indagini hanno confermato che i corpi appartenevano alla suocera e alla cognata di Elizamar da Silva. Per alcuni giorni non si sono avute notizie neanche dell'ex moglie e della figlia del suocero della parrucchiera.

Il corpo del suocero di Elizamar è stato poi smembrato e sepolto vicino a una casa. Martedì scorso sono comparsi gli ultimi tre corpi, quello del marito di Elizamar da Silva, Thiago Belchior, e anche l'ex moglie e figlia del suocero della parrucchiera.

Tre uomini sono già stati arrestati, uno dei quali lavorava con il suocero di Elizamar da Silva ed è stato trovato con le mani ustionate. Un altro dei detenuti ha confessato il delitto e ha anche affermato che il massacro era stato ordinato da due delle vittime, Thiago Belchior e suo padre. Il terzo era responsabile di tenere prigioniere le vittime.

Anche un adolescente di 17 anni è stato arrestato e ha confessato il delitto alle autorità, ma poiché non c'erano mandati a carico del giovane, è stato rilasciato.

All'origine dei delitti c'è il dissidio sul terreno dove vivevano i suoceri di Elizamar da Silva, a Planaltina.