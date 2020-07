​Famiglia dimezzata dal Coronavirus: in due mesi Raquel perde i genitori e tre fratelli

Raquel Barrera, una giovane donna di 28 anni di Ojos de Agua, El Salvador, ha vissuto i due mesi più difficili della sua vita a causa del Coronavirus.

In questo breve lasso di tempo ha perso gran parte della sua famiglia: il 28 maggio è venuto a mancare il padre, 80 anni, e a soli due giorni di distanza è morta la madre, che aveva 69 anni. Successivamente, tre degli 11 figli della famiglia che avevano 52, 42 e 40 anni sono deceduti in ospedale ha causa del Covid-19, secondo quanto ha riferito l'agenzia AFP.



«La morte dei miei fratelli è stato un duro colpo, la vita non può andare così, erano giovani. É stato un duro colpo, prima è morto uno, poi l'altro e poi l'altro ancora», ha raccontato la donna.

«Il mondo è infestato e c'è tanta paura. Nella mia famiglia ci sono stati cinque morti in poco tempo e è stato molto triste perderli in questo modo», ha aggiunto.

Il Coronavirus ha contagiato 23 membri della famiglia Barrera, incluso bambini e donne gravide.



Raquel ha denunciato che tutta la famiglia ha subito discriminazioni da parte dei vicini e ha incolpato i funzionari sanitari dell'area in cui vivono, perché ha annunciato al quartiere che «la famiglia è infetta».



Finora, in El Salvador, sono stati rilevati oltre 15.800 casi e più di 400 persone sono morte, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. © RIPRODUZIONE RISERVATA