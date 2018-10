Mamma, papà e fratellino morti nell'incidente: lui si salva a 6 anni, soccorso dopo 2 giorni

Venerdì 12 Ottobre 2018, 17:41 - Ultimo aggiornamento: 12-10-2018 20:07

Doveva essere unaininvece si è trasformata in un. Un bambino diè stato l'unico superstite di un terribile incidente d'auto che ha visto coinvolta tutta la sua famiglia. La mamma, il papà e il fratello di 8 anni sono morti sul colpo, mentre lui è riuscito a salvarsi dopo due giorni dall'impatto.Secondo quanto riporta la stampa locale , la famiglia era partita dalla sua casa vicino San Paolo, quando il padre alla guida ha perso il controllo della macchina che si è accartocciata. Per due giorni sono rimasti intrappolati tra le lamiere. Il piccolo Benjamin ha assistito alla morte dei suoi familiari mentre è rimasto per ore tra le lamiere. L'auto è finita in un fossato in un momento in cui non passava nessuno in strada, così nessuno ha notato quello che era accaduto, visto che il veicolo era rimasto parzialmente nascosto.Non avendo per ore notizie della famiglia, i familiari hanno lanciato l'allerta e sono iniziate le ricerche. Solo dopo 48 ore il piccolo Benjamin è riuscito a raccogliere le forze, liberarsi dalle lamiere e raggiungere la strada dove un camionista lo ha soccorso e al quale ha raccontato tutto quello che era successo. Il bambino era ferito e disidratato, ma non ha riportato gravi lesioni ed è riuscito a cavarsela. Tutto il resto della famiglia, invece, non ce l'ha fatta.