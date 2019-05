Famoso chef peruviano fermato in aeroporto: 40 piranha congelati in valigia

Aguas de Nanay. pirañas pic.twitter.com/XE8SqZf3sD — Virgilio Martinez (@VirgilioCentral) 11 aprile 2018

Venerdì 10 Maggio 2019, 16:22

Il famoso chef peruviano Virgilio Martínez è stato fermato all'aeroporto internazionale di Los Angeles con 40 piranha nel bagaglio, secondo quanto riporta Los Angeles Times.Secondo il giornale, quando Martinez, che ha preso parte alla terza stagione del programma Chef's Table, è atterrato a Los Angeles, gli agenti doganali gli hanno chiesto cosa stesse trasportando nel bagaglio. L'uomo ha risposto con fare scherzoso che si trattava di ossa e carne. ​Tuttavia, sembra che la sua risposta non sia piaciuta alle autorità aeroportuali e lo chef è stato fermato per essere interrogato. In tal modo, gli agenti della polizia hanno trovato nella sua valigia 40 piranha congelati.«Devo organizzare una cena speciale per un amico che rispetto molto e cucinerò un piatto che mi piace preparare», ha detto Martinez. L'interrogatorio in aeroporto è durato quasi 5 ore, per questo lo chef alla fine non ha potuto preparare il suo piatto speciale.«Scommetto che la maggior parte della gente qui non ha mai provato i piranha», ha detto Martinez.