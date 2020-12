Scappa di casa terrorizzato e posta una foto: «C'è un fantasma». Lo scatto divide il web

Si trovava in casa da solo, quando ha avvertito degli strani rumori provenire dalla cucina. Avvicinandosi alla porta, ha notato una strana presenza sbucare all'improvviso, scattando anche una foto prima di fuggire terrorizzato dall'abitazione.

Sta facendo molto discutere lo scatto pubblicato su Reddit da un uomo che, come riporta anche il Mirror, vive in casa con altri tre coinquilini, che però in quel momento erano assenti. L'utente, che ha caricato anche la foto, è convinto di aver visto un fantasma e assicura: «Non ho alcuna intenzione di tornare dentro casa, almeno non quando è vuota. E sto anche pensando di trasferirmi da qualche altra parte».

Il primo scatto pubblicato dall'uomo non è chiarissimo, ma ce n'è un altro, migliorato con degli effetti e meno scuro, che mostra chiaramente come una testa sbuchi da dietro la porta. L'utente ha spiegato: «Avevo sentito un rumore strano, come dei passi e il tipico fruscio dei vestiti. Poi ho visto quella testa sbucare dalla porta, avevo il telefono in mano e ho fatto una foto, ma senza avvicinarmi. Poi sono scappato fino a quando non è tornato uno dei miei coinquilini».

La foto ha fatto discutere molto gli utenti su Reddit. C'è chi non crede affatto alla storia del fantasma, sostenendo che si tratti di un palese ritocco fotografico, e chi invece non ha dubbi: «All'inizio non ti credevo, poi schiarendo la foto e usando lo zoom ho visto tutto: è qualcosa di veramente spaventoso».

Ultimo aggiornamento: 18:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA