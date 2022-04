Fantasma di Kiev, ucciso il pilota-eroe «che ha abbattuto più di 40 aerei russi». Rivelata la sua identità

The Ghost of Kyiv è stato ucciso. Il pilota misterioso ucraino (ma che ora ha un'identità) che era diventato un eroe per l'altissimo numero di aerei russi abbattuti - si dice più di 40 - è morto. La notizia, rivelata dal quotidiano britannico Times, ha fatto rapidamente il giro dei social. Perché proprio sul web il «fantasma di Kiev» era diventato una star per il suo ruolo misto tra realtà e racconti, che spesso diventano mito quando si tramandano. Il pilota è stato identificato per la prima volta: si tratta del maggiore Stepan Tarabalka, un 29enne padre di un bambino. Sarebbe stato ucciso il 13 marzo scorso mentre combatteva un numero elevatissimo di forze nemiche. Tarabalka è stato insignito della medaglia dell'Ordine della Stella d'oro, il più importante riconoscimento per il coraggio in combattimento, con il titoro di Eroe dell'Ucraina. Il suo elmetto e gli occhiali - tutto ciò che è stato visto di lui quando i funzionari ucraini hanno promosso il suo eroismo via social - ora saranno messi all'asta a Londra.

Il mito del fantasma di Kiev

Tarabalka è diventato una leggenda ucraina quando il governo ucraino attribuì all'allora anonimo pilota il merito di aver abbattuto sei jet russi il primo giorno di guerra. «La gente lo chiama il fantasma di Kiev. E giustamente visto che è già diventato un incubo per l'invasione degli aerei russi». Lo stato maggiore ucraino aveva successivamente twittato un'altra foto dell'asso dell'aviazione nella cabina del suo jet MiG-29 con la faccia coperta, con la didascalia: «Ciao, occupante, sto venendo per la tua anima!». In migliaia si sono chiesti se il "fantasma" fosse effettivamente reale, poiché fino a oggi la sua identità è rimasta un mistero. «Sappiamo che stava volando in missione. E ha portato a termine la missione, il suo compito. Poi non è tornato. Queste sono tutte le informazioni che abbiamo», ha detto la famiglia.

A fighter pilot known as the Ghost of Kyiv died in an air battle last month after allegedly shooting down more than 40 Russian aircraft https://t.co/UCe1dS1iog — The Times (@thetimes) April 29, 2022

Il sogno da bambino

I genitori di Tarabalka hanno descritto come il sogno di una vita del figlio fosse quello di diventare un pilota di caccia mentre cresceva vicino a un aeroporto militare nel villaggio di Korolivka. «Fin dalla prima infanzia ha sempre sognato il cielo, di volare più in alto delle nuvole - ha detto la madre - Guardava sempre i paracadutisti nelle loro esercitazioni aeree. E correva nella loro direzione per cercare di vedere dove sarebbero atterrati»