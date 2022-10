Sente fastidio all'occhio, medico le rimuove 23 lenti a contatto: «Da Guinness dei primati»

Va dal dottore con un fastidio all'occhio, le scopre 23 lenti a contatto. È accaduto in Inghilterra e la vicenda è stata riportata da Business Insider. Una paziente di circa 70 anni, che indossava lenti a contatto giornaliere, è arrivata in ospedale dicendo che sentiva di avere qualcosa negli occhi che non riusciva a far uscire. Sebbene la sua vista fosse offuscata, era il dolore che la infastidiva di più.

L'intervento del medico

Il dottore allora usa inzialmente un anestetico e una macchia gialla per identificare eventuali graffi o corpi estranei. Ma non riesce a vedere nulla sulla cornea dall'esame iniziale, quindi provvede a tirare manualmente le palpebre inferiore e superiore per vedere se c'era qualcosa nel fornice superiore o inferiore. Utilizza poi uno strumento chiamato speculum palpebrale, che tiene aperte sia la palpebra superiore che quella inferiore contemporaneamente per un periodo di tempo più lungo, in modo da poter usare liberamente le mani per scoprire cosa stava succedendo.

«Da Guinnes dei primati»

Quando le chiede di guardare in basso, vede i bordi di un paio di lenti a contatto attaccati l'uno all'altro. Tirandoli fuori, gli sembra di poter vedere ancora di più e chiede al suo assistente di prendere il telefono per registrare la rimozione. Vedere poi un'enorme macchia di lenti a contatto viola scuro attaccata al suo occhio. C'erano molte lenti a contatto, da Guinness dei primati. In quasi 20 anni di pratica, non aveva mai visto niente di simile.