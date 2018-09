Fermata senza patente, offre sesso a tre ai poliziotti: modella star di Instagram arrestata e condannata

Giovedì 6 Settembre 2018, 11:49 - Ultimo aggiornamento: 06-09-2018 13:06

Per corrompere i due poliziotti che l’avevano fermata, ha offerto loro una bollente notte di sesso a tre, ma i due agenti si sono mostrati incorruttibili e hanno rifiutato: protagonista della vicenda una modella russa, star di Instagram, che è stata arrestata e si è beccata 18 mesi di carcere. accaduto proprio in Russia. Lei si chiama Kira Mayer , ha 24 anni e stava guidando la sua auto, una Mercedes, senza avere la patente, che le era stata ritirata per un altro incidente: dopo essere stata fermata, prima ha cercato di resistere ai poliziotti colpendo uno di loro con un calcio, per poi offrirsi, in un ultimo disperato tentativo di farla franca, per una ‘sessione’ di sesso a tre.I due però hanno rifiutato l’offerta e l’hanno arrestata. In tribunale, i due agenti non hanno potuto fornire prove della sua offerta, ma è stata lei stessa ad ammettere tutto: «Mi pento e mi scuso», ha detto alla corte. Il suo account Instagram, che contava 148mila followers (con foto e video molto provocanti) è stato ora chiuso: in uno dei suoi post, a Dubai, scriveva «Quando mi annoierò della mia vita felice, mi sposerò e soffrirò come tutte le persone normali». Chissà se questo episodio l’ha annoiata abbastanza.