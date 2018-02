«Vuoi fare un giro sulla Ferrari?», ma l'auto si schianta: morto bambino di 13 anni

Lunedì 19 Febbraio 2018, 19:25 - Ultimo aggiornamento: 19-02-2018 20:52

«Vieni, ti porto a fare un giro». È morto così Alexander Worth, soli 13 anni, che era salito sulla Ferrari F50 del 39enne Matthew Cobden per una passeggiata e invece ha perso la vita nel tragico schianto dell'auto. Il ragazzo era con la madre e aveva chiesto al proprietario della Ferrari se poteva scattarsi una foto nell'abitacolo: invece, l'uomo gli ha proposto di portarlo a fare un giro ma, probabilmente a causa dell'alta velocità, ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato. Per il tribunale che si occupa del processo Matthew Cobden ha «sottovalutato la potenza dell'auto», capace di raggiungere elevate velocità in pochissimi secondi, e non si è accorto che la strada curvava leggermente. «Ho solo spinto leggermente l'acceleratore, e l'unica cosa che ricordo dopo è lo schianto», ha spiegato l'uomo.