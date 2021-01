Nella Madrid investita dalla tempesta di neve Filomena si è verificato un fatto ancora più insolito della bufera che ha colpito quasi tutta la Spagna. Protagonisti alcuni giocatori dell'Atletico Madrid, tra cui una vecchia conoscenza del calcio italiano come Sime Vrsaljko.

Nonostante gli ingaggi milionari, che permetterebbero di poter guidare un vastissimo parco macchine, a sorpresa alcuni giocatori dei 'Colchoneros' hanno deciso di recarsi al campo d'allenamento con... una Fiat Panda 4 x 4, vecchio modello. Alla guida c'era il belga Yannick Ferreira-Carrasco, al suo lato il francese Thomas Lemar e sul sedile posteriore, appunto, l'ex terzino di Genoa, Sassuolo e Inter.

La scena, decisamente esilarante, della vecchia Fiat Panda 4 x 4 che sfreccia in autostrada diretta verso lo stadio Wanda Metropolitano, è stata ripresa da un altro calciatore dell'Atletico Madrid, Marcos Llorente, che si trovava in auto insieme al compagno di squadra Mario Hermoso. Alla fine, la Panda 4 x 4 è diventata non solo un mezzo prezioso per poter sfidare l'abbondante nevicata, ma anche l'occasione per un selfie di squadra, in cui compaiono anche Luis Suarez, Koke, Felipe e Stefan Savic.

