I suoi tre figli muoiono in un incidente: Edward si suicida il giorno della festa del papà

Perde i suoi figli a causa di un pirata della strada e si uccide il giorno della festa del papà. Edward Lake aveva perso i suoi 3 bambini nel 2015 a seguito di un drammatico incidente. Un dolore che non si è mai spento nel suo cuore e che quest'anno, in occasione della festa del papà, che in Canada si è festeggiata il 19 giugno, lo ha spinto a togliersi la vita.

A dare la triste notizia è stata la moglie dell'uomo, Jennifer Neville-Lake che ha postato su Facebook la foto del marito con i tre figli, Daniel, Harry e Milly, che avevano 9, 5 e 2 anni quando sono morti nell'incidente. «Gli occhi che condivideva con Harry sono chiusi per sempre. I riccioli di Daniel non brilleranno mai più alla luce del sole. Non vedrò mai più il sorriso timido di Milly. Il padre dei miei figli, Edward Lake, si è unito ai nostri figli così potranno giocare insieme, per sempre», ha scritto la donna nella didascalia.

I bambini della coppia morirono durante un drammatico incidente. I piccoli stavano tornando a casa con il nonno, a Toronto, quando un pirata della strada li ha travolti e uccisi. Inisieme a loro morì anche il nonno, mentre si salvarono la nonna e la bisnonna. Per Edward fu un dolore immenso a cui non ha saputo sopravvivere. Secondo quanto riferito dalla stampa locale l'autista ubriaco ha ottenuto la piena libertà condizionale nel 2021.