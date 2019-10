Texas, torna a casa dopo il weekend e frattura il cranio della madre con un crocifisso di legno

Un crocifisso che diventa «arma letale». È successo in Texas, lo scorso weekend. Un litigio tra madre e figlia finito male che occupa le cronache di tutti gli Stati Uniti, non tanto per l'evento in sè ma piuttosto per le modalità con cui il pestaggio è stato posto in essere: la polizia di San Antonio ha reso noto che Christian Lydia Martinez, 25, ha fratturato il cranio della madre con il simbolo cristiano per eccellenza.

Le due iniziano a litigare al rientro in casa della figlia dopo un weekend alcolico passato con gli amici. Durante la lite, stando agli inquirenti, questa stacca un crocifisso di legno lungo 25 centimetri dal muro e con quello inizia a picchiare la madre talmente forte da lasciarla con un cranio fratturato. La donna si trova adesso in ospedale mentre la figlia è stata arrestata con l'accusa di aggressione aggravata dall'uso di arma mortale. La cauzione per poter uscire dal carcere della Contea di Bexar in attesa del processo è stata fissata a 30mila dollari.

Ultimo aggiornamento: 13:49

