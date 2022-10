«Guarda, mia figlia è tutta chiara», tiktoker usa neonata per pubblicizzare prodotti che sbiancano la pelle

In Costa d'Avorio, un video pubblicato su TikTok da una venditrice di prodotti sbiancanti per la pelle è diventato virale e ha suscitato un'ondata di commenti. La donna esibisce un bambino dalla pelle chiara e indica i pregi dei suoi prodotti, che sono vietati dalla legge. Nonostante il divieto e il proliferare di informazioni pubblicate da anni sulla pericolosità, la depigmentazione è ancora ampiamente praticata. Molti utenti di Internet si sono quindi offesi dopo la pubblicazione su TikTok del filmato.

🛑 Une tiktokeuse ivoirienne vend des produits blanchissant pour bébé, Elle applique même sur son nouveau né…



I prodotti sbiancanti per la pelle sono molto facili da trovare ad Abidjan, anche se vietati da una legge del 2015: "Ovunque, ad ogni angolo di strada, in ogni mercato, ci sono tante donne che fanno cosmetici", testimonia Mariam a Rfi, una donna che ha applicato creme schiarenti a se stessa per circa dieci anni.

In Costa d'Avorio è comune vedere presentatori in televisione o modelle con la pelle depigmentata: “Per alcuni dicono a se stessi che agli uomini piacciono le donne chiare, per altri sono complessi. Io, posso dire che era followership, che stavo facendo come gli altri ", aggiunge. Il dermatologo Blaise Goli elenca la lunga lista di complicazioni che la depigmentazione può causare: " Diabete, ipertensione, infezioni... ". Questo tipo di processo può anche causare acne, funghi o macchie sulla pelle. Peggio ancora, questi prodotti sono accusati di causare disturbi mestruali e insufficienza renale.

E nonostante questi rischi, il dermatologo riceve regolarmente nel suo studio donne che desiderano schiarire la loro carnagione. " Non passo una settimana senza che qualcuno venga da me e mi dica: 'Voglio sbiancare la mia pelle'", dice. E le ragioni sono molte, dice il praticante. Alcuni religiosi affermano di voler assomigliare a Gesù Cristo. " Quando ci viene mostrato un Gesù bianco, vedi che si stanno depigmentando, li vediamo ", dice il dermatologo. Testimonia anche le madri che sognano una carnagione chiara per i loro bambini. “ La mamma era persino orgogliosa, mi ha detto: “ guarda, il mio bambino è tutto chiaro”. Ho risposto: "No, tuo figlio non è carino". In realtà, dice il medico, il bambino era gonfio e presentava visibilmente un ritardo di crescita. A seguito del video di TikTok, le autorità giudiziarie non hanno ancora annunciato l'apertura di un'indagine.