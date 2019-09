Giovane mamma morta asfissiata: la figlia di 2 anni le chiude il finestrino dell’auto sul collo

Una di 21 anni èuccisa dalladi soli 2 anni, che le ha chiuso accidentalmente il finestrino dellasul collo mentre lei cercava di tirarla fuori dalla vettura. È successo il 31 agosto scorso, nel giorno del compleanno della giovane vittima, Yulia Sharko, a Staroe Selo in Bielorussia. La ragazza stava provando a far uscire la piccola attraverso il finestrino della portiera anteriore della sua Bmw, che era semi-aperto, quando la bimba ha premuto l'interruttore automatico che ha fatto chiudere il vetro. Yulia, che è rimasta incastrata, è stata trovata priva di sensi dal marito Artur poco dopo l'incidente. Quest'ultimo ha dovuto rompere il vetro per estrarre il suo corpo. Sotto choc, è riuscito a chiamare i soccorsi che hanno trasferito la moglie al pronto soccorso dell'ospedale locale, dove tuttavia è deceduta dopo otto giorni di agonia. Troppo gravi sono risultati i danni al cervello causati dall'asfissia.