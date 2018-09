La figlia uccisa con sette coltellate, la mamma perdona il presunto assassino

Venerdì 21 Settembre 2018, 10:00 - Ultimo aggiornamento: 21-09-2018 11:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il mio cuore è stato spezzato in mille pezzi,». Parole che non ti aspetteresti da unache ha appena perso la figlia uccisa da sette coltellate alla testa, al collo e alla schiena mentre stava facendo jogging.ma la sua mamma ha scelto la via delL'omicidio è avvenuto martedì sera nel quartiere di Logan Circle a Washington e l'uomo sospettato del delitto è Anthony Marquell Crawford, 23 anni. La madre di Wendy, la signora Cora Martinez, riesce tuttavia a non provare odio nei suoi confronti.«L'ho perdonato - dice al Ny Post - Il mio cuore non ha spazio per odio e risentimento. Crediamo nel giudice, l'ultima persona che dirà cosa si è meritato. Sto chiedendo anche alla mia famiglia di perdonarlo, ora Wendy è in pace, felice».Wendy aveva da poco ricevuto la proposta di matrimonio. «Era molto eccitata - racconta - non appena ha ricevuto l'anello di fidanzamento me lo ha fatto sapere e siamo andati a cercare il vestito da sposa. Ha vissuto i sette giorni più felici della sua vita».