Il figlio mangia la gomma alla nicotina della mamma e va in overdose

Il figlio mangia per errore le sue gomme alla nicotina e va in overdose. Una mamma ha raccontato i momenti terribili in cui si è accorta che il suo bambino era in gravi condizioni, privo di sensi, dopo che aveva masticato una gomma alla nicotina credendola un normale chewing gum.

Sophie Balint, 23 anni, ha detto che Tommy e suo fratello maggiore Ozzy, 4 anni, hanno scoperto la gomma da masticare in un cassetto, quando si è accorta di quello che era accaduto è subito intervenuta, ma era troppo tardi. La ragazza di Port Talbot, Galles, ha iniziato a vedere il figlio, di 2 anni, che lamentava dolori di pancia, poco meno di 20 minuti dopo era privo di sensi, così lo ha portato subito in ospedale.

Come riporta il Mirror i medici hanno diagnosticato una overdose, ma fortunatamente la dose non era così alta da compromettere i suoi organi. Il piccolo Tommy si è ripreso e ora sta bene, ma la mamma ha voluto raccontare la sua storia per allertare tutti i genitori. Spesso si crede che queste gomme siano innocue, ma sono come medicine e potenzialmente mortali per i bambini piccoli.

