Coppia lascia morire di fame e tra gli escrementi il figlio di 3 anni: «Non crediamo ai dottori»

Sabato 31 Agosto 2019, 16:18 - Ultimo aggiornamento: 31-08-2019 21:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha provato a mangiare la sua culla prima di morire. È stato questo l'ultimo disperato tentativo di un bambino di sopravvivere dopo essere stato lasciato morire di fame dai genitori tra le sue feci. Ashley Catron e Frederick Frink hanno abbandonato a se stesso il piccolo Hendrix, di soli 3 anni, perché non credevano ai medici.La polizia ha trovato il bambino nella casa di famiglia in Alabama che pesava appena 7 chili dentro il suo lettino, con il pannolino pieno e le feci incrostate. Il bimbo era gravemente malnutrito, in stato di abbandono e ormai privo di vita. Una sorte simile sarebbe potuta essere quella del fratellino di 4 anni, anche lui in grave stato di denutrizione che però era ancora in vita ed è stato messo in salvo dalle autorità che lo hanno affidato alle cure di medici e psicologi.La casa è stata trovata in condizioni disastrate: puzzava di urina, i lettini dei bimbi erano pieni di escrementi e sangue, la stanza dei genitori piena di cibo avariato. Quando hanno chiesto alla coppia il motivo di tale stato di abbandono la mamma ha risposto che non credeva alle cure dei medici, così ha preferito prendersi cura lei dei figli come meglio poteva. La donna ha affermato che somministrava ai bambini una bevanda multivitaminica che sarebbe stata sufficiente al loro sviluppo, ma evientemente non era così.La coppia è finita in carcere con l'accusa di abbandono di minore e omicidio. Il figlio maggiore è stato affidato ai servizi sociali, sta già molto meglio, come riporta anche il Sun , ha recuperato peso e i medici sono molto speranzosi.