Dramma a ​Balabac: coccodrillo divora bimbo di 10 anni davanti ai suoi fratelli

Venerdì 16 Agosto 2019, 14:23 - Ultimo aggiornamento: 16-08-2019 14:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nelle Filippine, un bambino che stava tornando a casa a bordo di una piccola imbarcazione è stato divorato da un coccodrillo di fronte ai suoi fratelli, secondo quanto raccontato dal Palawan Daily News.Milhasan Baracbac Suraping stava tornando a casa con i suoi due fratelli nel comune di Balabac, una zona nota per questo tipo di incidenti, quando è stato attaccato da un coccodrillo e trascinato sott'acqua, mentre i fratelli sono riusciti a scappare incolumi.Secondo i rapporti della polizia locale, la testa e una delle gambe del bambino sono state, poi, ritrovate da un pescatore a circa 90 chilometri dal luogo dell'attacco.Milhasan Baracbac è la quinta vittima di un episodio simile registrato nel 2019 nell'area. L'aumento della quantità di questo tipo di evento è causato dalla crescita e dallo sviluppo delle città delle Filippine, che costringono questi animali - che possono crescere fino a oltre 5 metri di lunghezza e pesare fino a una tonnellata - a abbandonare il loro habitat«Dal 2015, non abbiamo mai avuto un anno con zero attacchi», ha detto a AFP Jovic Pabello, portavoce del consiglio governativo che lavora alla tutela ambientale nelle isole della provincia di Palawan.