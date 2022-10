Film porno nello stadio all'insaputa del club: al setaccio le immagini di video sorveglianza

Uno nuovo scandalo sconvolge il Brasile. Un video porno sta scuotendo il mondo del calcio e non solo. La pornoattrice Manu Fox, ha girato un filmato hard all'interno dello stadio Brinco de Ouro, della squadra Guarani. Club del campionato brasiliano di serie b, che in quel momento era vuoto, che era completamente all'oscuro di quanto sarebbe accaduto.

Aperta un'indagine

Il club ha immediatamente annunciato di aver aperto un'indagine interna per accertare i fatti e le responsabilità, prendendo visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza, e tramite l'ufficio stampa ha fatto sapere che la produzione del video è stata effettuata senza alcuna autorizzazione del club.

Il video

Dal video, che dura cinque minuti e che inquadra Manu Fox mentre pratica autoerotismo in tribuna, non si capisce se l'attrice fosse da sola o in compagnia di un cameraman. Il «tema» della registrazione, pubblicata su un sito web per adulti, allude al godimento di una tifosa per gli imminenti Mondiali di calcio.