Si filma a 210 km/h, identificato grazie al video sul web e denunciato

Giovedì 15 Agosto 2019, 19:16 - Ultimo aggiornamento: 15-08-2019 23:25

Un, alla guida su un'autostrada, si è filmato mentre viaggiava alla velocità die ha deciso di immortalare la sua 'performance' con unpubblicato sui. Purtroppo per lui, proprio quel filmato, insieme alla collaborazione attiva dei cittadini, ha permesso alle autorità di identificarlo e denunciarlo per varie infrazioni al codice della strada.È accaduto nella regione di Murcia, in: l'automobilista, undi Cartagena, è stato denunciato dopo aver postato quel video sui social mentre guidava nel tratto urbano dell'autostrada AP-7, quello privo di pedaggio. Nel filmato, il ragazzo compiva pericolosi sorpassi e manovre azzardate, mettendo a rischio anche l'incolumità di altri automobilisti. Come riporta 20minutos.es , il video, che dura appena nove secondi, non è sfuggito agli agenti della Guardia Civil di Murcia, che sono riusciti anche a individuare il luogo dell'accaduto. Grazie ad alcune segnalazioni dei cittadini, gli investigatori sono arrivati a identificare il giovane e spericolato automobilista. Il ragazzo ha ammesso le proprie colpe davanti agli agenti e, oltre alla denuncia, ora dovrà pagare 500 euro di multa e si è visto decurtare sei punti dalla patente.