Finestrino dell'aereo verso New York si rompe in volo: il video dei momenti di panico su TikTok

Un passeggero di un volo ha condiviso un video del momento in cui un finestrino dell'aereo in cui viaggiava si è rotto. L'utente di TikTok Tristan stava volando su un volo della Poland Airlines da Varsavia a New York quando si è verificato l'incidente.

Finestrino dell'aereo si rompe in volo: il video

Mentre l'aereo scendeva all'aeroporto John F Kennedy, il finestrino si è improvvisamente a incrinato. Il video mostra tre passeggeri in fila accanto al finestrino del Boeing 787-8 che si allontanano rapidamente dai loro posti. Una donna urla e avverte i membri dell'equipaggio di volo di ciò che sta accadendo. Un messaggio di sicurezza esorta i passeggeri a mantenere la calma.

C'è stato un atterraggio sicuro al JFK, riporta The Aviation Herald, e l'aereo è tornato in Polonia solo cinque ore dopo il caos. La compagnia aerea ha affermato che lo strato elettrofotocromatico utilizzato per scurire il vetro si è rotto, ma il finestrino ha tenuto.

Secondo le normative FAA, una finestra deve essere in grado di sopportare una pressione superiore di almeno il 33% rispetto alla pressione esterna. Ciò significa che la finestra può sopportare almeno altre 378 libbre di forza. Indipendentemente da ciò, la finestra verrà ora sostituita in Polonia.

All'inizio di questo mese, un aereo 787-8 della Polish Airlines è dovuto tornare a Varsavia quando è stata trovata una crepa su un parabrezza. Il volo era diretto a Toronto quando la crepa è stata scoperta vicino a Stavanger, in Norvegia, domenica 14 agosto. Il capitano decise di tornare in Polonia e per evitare ulteriori danni o una perdita di pressione, l'aereo fu abbassato a 10.000 piedi. L'aereo è quindi tornato in sicurezza in Polonia.