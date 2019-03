Finge di essere rapinato per non andare a lavorare, arrestato

Inghilterra, la moglie lo tradisce con il suo migliore amico: 39enne si uccide per la disperazione​

Aveva denunciato alle autorità di essere stato, compiuta da due uomini. Ma in realtà aveva inventato tutto pur di avere unae per questo motivo unè stato arrestato e denunciato.vive a Dundee, cittadina della contea di Polk, in Florida. Lavora in un ristorante della città e poche settimane fa aveva chiamato la polizia per denunciare una rapina a mano armata: «Due uomini, entrambi con una pistola, mi hanno appena rubato il telefono, il portafogli e una catenina d'oro». Agli agenti, poi, il 32enne aveva anche spiegato che i due si erano allontanati a piedi, per poi buttare a terra il cellulare appena rubatogli e fuggire a bordo di un'auto, una Ford di colore nero, ma Brian Anderson non era riuscito a prendere il numero di targa. Lo riporta ABC Action News. Fin qui, la denuncia telefonica del 32enne. Quando però una pattuglia di agenti è giunta sul posto, l'uomo ha candidamente ammesso di: «L'ho fatto perché ci sono nuovi turni e si attacca prima, le». Ora è statoper simulazione di reato e la polizia, in un post su Facebook che racconta l'operazione, ha anche ironizzato così: «Guardiamo il lato positivo, ora sicuramente non dovrà andare a lavorare alle 11».