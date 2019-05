Domenica 5 Maggio 2019, 20:52 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2019 21:03

Finge di essere statadal suoe induce l'ex ad ucciderlo. Quello di Yu Tung Lo, 29 anni, di Melbourne, è stato unnel quale ha convinto il suo ex compagno che era stata stuprata dal suo fidanzato e poi. ​Peccato però che il fidanzato non abbia mai commesso nulla di simile.La donna avrebbe iniziato a raccontare al suo ex, il 34enne Daniel Duhovic, cose completamente inventate sul conto del 48enne Paul Hogan, padre di cinque figli e suo compagno, al solo scopo di ucciderlo. Nel suo piano, definito dal giudice diabolico, in questo modo la 29enne si sarebbe sbarazzata di entrambi: il suo compagno perché morto e il suo ex perché il carcere.Il 34enne ha così sparato al 48enne ed è finito in carcere. Durante il processo però è emersa la verità: la donna avrebbe istigato l'ex a uccidere il suo compagno, raccontandogli di falsi abusi, promettendogli di tornare insieme e sposarlo, arrivando anche a minacciarlo di rifarsi sulla sua bambina se non avesse avuto vendetta. Si trattava in realtà di uno stratagemma per non essere coinvolta, come riporta la stampa locale , ma è stata incastrata dai messaggi trovati sul telefono e ora rischia una dura condanna.