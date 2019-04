Elezioni Finlandia, sinistra avanti. I populisti non sfondano: solo quarti

Finlandia, dove si vota per il rinnovo del parlamento. Il partito socialdemocratico ottiene la maggioranza relativa alle elezioni parlamentari, con il 18,9% delle preferenze, dopo circa il 35% di schede scrutinate. Sotto le aspettative i populisti di estrema destra dei 'Veri Finlandesi', che si piazzano soltanto quarti con circa il 15%, alle spalle dei partiti di centro-destra. I sondaggi li davano come seconda forza nel nuovo parlamento. La sinistra è avanti in, dove si vota per il rinnovo del parlamento. Il partito socialdemocratico ottiene la maggioranza relativa alleparlamentari, con il 18,9% delle preferenze, dopo circa il 35% di schede scrutinate. Sotto le aspettative i populisti di estrema destra dei 'Veri Finlandesi', che si piazzano soltanto quarti con circa il 15%, alle spalle dei partiti di centro-destra. I sondaggi li davano come seconda forza nel nuovo parlamento.

Per la prima volta negli ultimi 20 anni il Paese sarebbe guidato da un premier di sinistra,. Negli ultimi 4 anni il Paese è stato governato da una colazione di centrodestra, guidata dai centristi di Juha Sipila. Il prossimo esecutivo erediterà alcune riforme incompiute, come quella del sistema sanitario, della quale si discute da oltre un decennio.Gli elettori chiamati alle urne sono circa 4,5 milioni, dei quali il 36 per cento ha già espresso il proprio voto per corrispondenza.