Sanna Marin, 34 anni, sarà la premier finlandese: è la più giovane al mondo

Sanna Marin sarà la premier più giovane al mondo. I socialdemocratici finlandesi hanno scelto l'attuale ministro dei Trasporti come nuova leader del partito e futura premier del Paese al posto del dimissionario Antti Rinne. Con i suoi 34 anni, Marin, che si prevede sarà confermata premier in Parlamento in settimana, è destinata a diventare la premier più giovane del mondo, alla guida di una coalizione di cinque partiti, tutti guidati da donne. Rinne si è dimesso la scorsa settimana dopo che gli alleati di governo gli avevano ritirato la fiducia per il modo in cui aveva gestito lo sciopero dei dipendenti delle Poste

. «Abbiamo molto lavoro da fare per ricostruire la fiducia», ha detto Marin dopo essersi imposta, di misura, nella votazione all'interno del partito. E poi ha minimizzato la questione dell'età: «Non penso mai alla mia età o al mio genere, penso alle ragioni per le quali sono entrata in politica e per le quali abbiamo vinto il sostegno dell'elettorato». I socialdemocratici sono stati il partito con il maggior numero di voti alle elezioni di aprile, e dallo scorso giugno Rinne guidava un governo di coalizione. La Finlandia al momento è presidente di turno della Ue.

Ultimo aggiornamento: 11:14

