Finlandia costruisce un muro al confine con la Russia: «Sarà lungo 200 km e alto 3 metri»

La Finlandia ha iniziato a costruire una recinzione di 200 km al confine con la Russia per aumentare la sicurezza. La Guardia di frontiera ha dichiarato che sarà alta 3 metri con filo spinato in cima. La Finlandia condivide con la Russia il confine più lungo dell'Unione Europea, con 1.340 km. Attualmente, i confini finlandesi sono protetti principalmente da recinzioni leggere in legno.

La Finlandia ha deciso di costruire la recinzione a causa dell'aumento dei russi che cercano di sfuggire al servizio di leva per combattere in Ucraina.

Martedì, inoltre, il Paese nordico si è «avvicinato» all'adesione all'alleanza Nato. Il suo parlamento ha iniziato a discutere un disegno di legge per accelerare la candidatura del Paese, con un voto previsto per mercoledì. I lavori per la recinzione al valico di frontiera di Imatra sono iniziati martedì con lo sgombero delle foreste, mentre la costruzione della strada e l'installazione della recinzione dovrebbero iniziare nella prima settimana di marzo. In alcune sezioni della recinzione saranno installate telecamere per la visione notturna, luci e altoparlanti.

Un progetto pilota di 3 km a Imatra dovrebbe essere completato entro la fine di giugno, ha dichiarato la Guardia di frontiera. A luglio la Finlandia ha approvato nuovi emendamenti alla legge sulle guardie di frontiera per consentire la costruzione di recinzioni più robuste. Le attuali recinzioni in legno servono principalmente a impedire che il bestiame attraversi il confine. Dopo l'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia, la Finlandia ha cercato di rafforzare il proprio confine orientale. A settembre, un gran numero di russi ha iniziato a fuggire in Finlandia dopo che il presidente Vladimir Putin ha ordinato la mobilitazione dei riservisti per combattere in Ucraina.

BREAKING:



Yesterday, Finland started construction of its border wall with Russia.



🇫🇮 pic.twitter.com/maqY1TVB1x — Visegrád 24 (@visegrad24) March 1, 2023

L'adesione alla Nato

Dopo l'invasione russa del 24 febbraio scorso, sia la Finlandia che la Svezia hanno deciso di aderire alla Nato il prima possibile, dopo essere state neutrali per anni.

Ma Helsinki deve affrontare meno ostacoli diplomatici rispetto a Stoccolma e il governo finlandese vuole procedere anche prima delle elezioni generali di aprile. Solo la Turchia e l'Ungheria devono ancora approvare le proposte finlandesi e svedesi di adesione al blocco difensivo.