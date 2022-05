Perché Finlandia e Svezia entreranno nella Nato? Percorsi differenti ma tre obiettivi comuni

L’attacco militare di Putin per evitare che l’Ucraina aderisse alla Nato ha portato, come “effetto collaterale indesiderato” e inaspettato, la candidatura di Finlandia e Svezia nell’Alleanza atlantica. Per fermare un Paese che voleva schierarsi militarmente con l’Occidente, Mosca dovrà fare i conti con altri due vicini nordici pronti ad abbandonare decenni di non allineamento. Ma se il popolo finlandese è più convinto, perché vede questa...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati