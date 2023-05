Blocca il rapitore della sorellina a colpi di fionda, adolescente eroe: «L'ho centrato dalla finestra di casa mentre la trascinava nel bosco»

Una fionda da 3 dollari. Che in mano a quel ragazzino si è trasformata in "arma". Arma in grado di salvare la sorella dal rapimento.

Perché con quella fionda Owen Burns, ragazzino di 13 anni del Michigan, negli Stati Uniti, ha centrato e messo in fuga un malintenzionato che, nel gardino di casa, aveva tappato la bocca con una mano alla piccola di 8 anni e iniziava a trascinarla verso il vicino bosco.

Investiti, padre fa da scudo e salva il figlioletto: «Non so dove ho trovato la forza»

Con la fionda blocca il rapitore

Quando Owen, dalla sua camera, ha sentito strani rumori provenire dal cortile pensava che la sua sorellina stesse scherzando con i suoi amici.

Si è affacciato alla finestra. E la scena che gli si è presentata agli occhi gli ha fatto gelare il sangue: ha visto uno sconosciuto che teneva una mano sulla bocca della sorella di 8 anni . Lei provava a urlare, lottava, si divincolava. Mentre quell'uomo cercava di trascinarla nel bosco vicino.

Il ragazzino non ha esitato: si è voltato verso il suo letto e ha afferrato la sua fionda. Con tanto di munizioni che aveva a portata di mano: una biglia e una pietra. Ha caricato prima la pietra. Ha preso la mira. Ha tirato. E ha colpito l'uomo in mezzo agli occhi. Poi l'altro colpo. Questa volta con la biglia. Altro centro. Il malintenzionato preso al petto. «Quando l'ho colpito lui si è messo a imprecare», ha raccontato Owen parlando al Washington Post.

LA VICENDA

Il fatto è avvenuto il 10 maggio ad Alpena Township, Michigan. Dopo i colpi di fionda la piccola è riuscita a divincolarsi e a rientrare in casa. L'uomo è fuggito. E' così scattata la caccia. I poliziotti - in base alle descrizioni dei due fratellini - hanno trovato il sospetto, 17enne, nascosto in una vicina stazione di servizio. Fermato, è stato accusato di tentato rapimento, tentata aggressione e percosse. «Aveva segni evidenti di una ferita coerente con quelli che sarebbero stati subiti dai colpi di fionda alla testa e al petto», ha riferito la polizia in un comunicato stampa.