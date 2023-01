Ecco l'identikit del più grande fiore fossile in ambra

L'ambra conserva perfettamente piccoli insetti e piante al suo interno per milioni di anni. I fiori fossili però sono piuttosto rari e di solito non superano i 10 millimetri. Circa 150 anni fa però fu trovato un esemplare di quasi 3 centimetri, solo che per tutto questo tempo è stato considerato appartenente a un’altra specie. Uno studio del Museo di Storia naturale di Berlino e dell’Istituto di Paleontologia di Vienna hanno finalmente svelato il vero nome del fiore fossile più grande in ambra. Oltre 34 milioni di anni fa nella foresta di Kaliningrad sarebbe sbocciato un fiore su una piccola pianta ormai estinta appartenente alla famiglia delle Symplocaceae (oggi diffuse nel Sud-est asiatico) e non alla famiglia delle Theaceae come ipotizzato per 150 anni. Il fossile nell'ambra del Tardocene creatasi nelle antiche foreste del Baltico in un'epoca in cui il clima in Europa era caldo e piovoso, infatti è stato descritto nel 1872 come Stewartia kowalewskii e non era mai stato rivisto. L'analisi del polline estratto dalle antere dell'inclusione dei fiori ha invece rivelato forti affinità con le specie asiatiche di Symplocos. A riportare i risultati dello studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports di Nature, sono Eva Maria Sadowski e Christa Charlotte Hofmann.

Il sorprendente fossile è stato in gran parte dimenticato nella collezione dell’Istituto federale di Geoscienze e Risorse naturali di Berlino e a distanza di 150 anni le due ricercatrici hanno deciso di riesaminarlo, realizzando nuove immagini dettagliate e analizzandone il polline, faticosamente estratto con un bisturi e analizzato al microscopio elettronico a scansione. Il fiore ha le dimensioni di una moneta da cinquanta centesimi e conserva i suoi cinque petali.

I risultati delle analisi del polline dimostrano che per oltre un secolo il fiore è stato attribuito alla specie sbagliata: sarebbe infatti strettamente correlato al genere di piante asiatiche Symplocos e per questo le due esperte hanno proposto di rinominarlo come Symplocos kowalewskii.

Questa è la prima prova fossile di tale genere di pianta conservata nell'ambra del Baltico, ma le antiche foreste della regione ospitavano molte specie vegetali in un ecosistema diversificato, composto da paludi e foreste miste.