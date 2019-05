Martedì 28 Maggio 2019, 08:21 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2019 08:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il più inquinato d'Europa è il bel Danubio blu, con una presenta di antibiotici nell'acqua ben al di sopra dei limiti di sicurezza. Il Tamigi, considerato tra i più puliti, non naviga in acque migliori, perché insieme ad alcuni suoi affluenti, è popolato da una miscela di cinque antibiotici. In particolare la ciprofloxacina che tratta le infezioni della pelle e delle vie urinarie. Insomma, sui fiumi di tutto il mondo aleggia la minaccia di un inquinamento che, in alcuni casi, è di 300 volte...