Venerdì 8 Febbraio 2019, 17:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La leggenda del calcio Pelé ha espresso il proprio dolore per la tragedia dell'incendio nel centro di allenamento del Flamengo a Rio de Janeiro, che ha provocato 10 morti e tre feriti, sottolineato che oggi è «un giorno triste» per il calcio in Brasile. «La mia giornata è iniziata con la notizia dell'incendio del centro di allenamento del Flamengo. Un luogo dove i giovani inseguono i loro sogni. È un giorno molto triste per il calcio brasiliano», ha scritto Pelé su Twitter.