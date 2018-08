Flixbus sbanda e si capovolge nel fossato in autostrada: 16 feriti, almeno sei gravi

Venerdì 17 Agosto 2018, 09:36 - Ultimo aggiornamento: 17-08-2018 09:53

Sedici, di cui almeno sei gravi: questo il bilancio di unavvenuto ad unturistico lungo l'autostrada A19, inIl pullman Flixbus, in viaggio verso Berlino, è finito in un fossato, a margine della carreggiata autostradale, e si è capovolto. Lo riporta la Bild online . Nell'incidente 16 persone sarebbero rimaste ferite, di cui sei in modo grave, secondo quanto riporta l'emittente NTV. L'incidente è accaduto lungo la A19.