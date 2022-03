Florida, bambino di 7 anni viene arrestato per aver portato una pistola in classe

Un bambino di 7 anni della Dillar Elementary School, nella città di Fort Lauderdale, a nord di Miami, Florida, è stato arrestato dopo aver portato una pistola nel centro educativo, tuttavia non è certo che il minore verrà formalmente accusato.

È stato un collaboratore scolastico a scoprire in circostanze che non sono state rese note, la pistola del bambino, la cui identità non è stata rivelata.

APPROFONDIMENTI MONZA Monza, bimbo di 9 anni porta i proiettili a scuola: denunciato il... LA STRAGE Messico, ragazzo spara in classe e si uccide: morta l'insegnante,... LA VENDETTA Riconosce il bullo che lo perseguitava a scuola, lo uccide dopo 50...

Secondo il detective Ali Adamson, del dipartimento di polizia della città, il personale del centro formativo è stato informato che l'alunno aveva portato un'arma nel campus, come ha riferito il canale Local 10 News.

Una dichiarazione rilasciata dalla scuola racconta che «prima dell'inizio della giornata scolastica, gli amministratori della Dillard Elementary School sono stati messi al corrente che un alunno era in possesso di un'arma da fuoco».

La scuola è stata immediatamente posta sotto «codice rosso» e i responsabili «hanno gestito la situazione in sicurezza e sequestrato l'arma», ha aggiunto.

Il bambino che è stato trattenuto «dovrà affrontare un'adeguata azione disciplinare». Data la sua giovane età, non è stato chiarito se il bambino, che è stato fermato, dovrà affrontare eventuali accuse in tribunale.