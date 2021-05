Florida, concerto rock a 18 dollari per i vaccinati e a 1000 per i no-vax: scoppia la polemica

Negli Stati Uniti continuano a moltiplicarsi le inizative per incentivare la popolazione, soprattutto quella più giovane, a sottoporsi al vaccino anti Covid. E dopo la lotteria del vaccino arriva ora una nuova frontiera dell'incentivo, questa volta nel mondo della musica. Paul Williams, un promotore di concerti in Florida, ha deciso di vendere i biglietti di un concerto rock a prezzi scontati per coloro che hanno ricevuto l'iniezione: per gli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati