Floyd, arrestata Chiara De Blasio: è la figlia del sindaco di New York

Chiara de Blasio, la figlia 25enne del sindaco di New York, è stata arrestata sabato sera in una protesta a Manhattan per la morte di George Floyd. Lo scrive il New York Post, citando le forze dell'ordine.



La giovane è finita in manette dopo che la polizia ha dichiarato illegale un assembramento tra la 12ma strada e Broadway, dove erano scoppiati alcuni tafferugli ed erano state bruciate auto delle forze di sicurezza. Ultimo aggiornamento: 16:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA