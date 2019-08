Lunedì 26 Agosto 2019, 14:43 - Ultimo aggiornamento: 26-08-2019 14:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un mega party illegale organizzato in un'area naturale protetta dell'isola spagnola di Ibiza ha provocato quindici feriti e l'arresto di 73 persone, per lo più spagnole e italiane.I partecipanti alla mega festa sono accusati di disobbedienza e resistenza a pubblico uffciale, secondo quanto raccontato dalla stampa locale.Quando gli agenti della Guardia Civile, infatti, sono intervenuti, la folla si è lanciata contro di loro per attaccarli e per tale ragione gli agenti sono stati costretti a sparare in aria per intimidire la folla e a chiamare rinforzi.